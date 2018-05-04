Омелян рассказал, когда закончат реконструкцию аэропорта Одесса

После реконструкции аэропорт сможет принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что реконструкция международного аэропорта Одесса завершится в 2019 году и аэропорт будет полноценно работать.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Омеляна, на строительство взлетно-посадочной полосы уже выделено 500 млн грн.

Кроме того, Мининфраструктуры инициировало выделение еще 1,2 млрд грн на завершение работ в аэропорту. После рассмотрения правительством и одобрения инициативы, средства будут направлены на реконструкцию в июне-июле этого года.

Отметим, что строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767. Несущая способность новой полосы увеличится почти вдвое.

Международный аэропорт Одесса создан в 2011 году. Он расположен в юго-западной части города Одессы. Расстояние от центра города до аэропорта - 7,5 км. Аэропорт занимает площадь 570,3 га.

Аэропорт Одесса относится к группе наиболее крупных аэропортов Украины. Пассажирский терминал предназначен для обслуживания международных и внутренних рейсов, общая пропускная способность - 400 пасс./ч.