ОПЕК рассмотрит возможность исключения РФ после частичного эмбарго со стороны ЕС — WSJ 31 мая, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз ограничит закупки нефти в РФ (Фото:REUTERS/Nick Oxford)

Часть стран представителей Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривают возможность об исключении России.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что страны обеспокоены тем, что санкции и запрет на импорт нефти в ЕС «будет угрожать способностям РФ добывать больше». Уже в этом году добыча может сократиться на 8% минимум.

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Если РФ исключат из ОПЕК, то другие страны, среди которых Саудовская Аравия и ОАЭ, смогут увеличить добычу. Об этом их просят Евросоюз и США.

В данный момент неизвестно, согласится ли РФ выйти из ОПЕК самостоятельно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что шестой санкционный пакет Евросоюза против РФ уже согласован и назвал ключевые его направления.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора», — добавил он.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят 1−2 июня.

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