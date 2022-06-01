Евросоюз предложит ввести пошлины на российскую нефть, которую поставляют по трубопроводам 1 июня, 02:36 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз может еще больше ограничить поставки нефти из РФ (Фото:REUTERS/Richard Carson)

Европейская комиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если страны Евросоюза не договорятся о сроках прекращения поставок по трубопроводам.

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Об этом сообщает Financial Times.



Отмечается, что такое решение связано с тем, что в данный момент после введения эмбарго не установлены сроки для Венгрии и других стран в отказе от покупки нефти, которая поставляется с помощью трубопроводов.

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Источник в Еврокомиссии сообщил, что введение пошлин предложат если появятся подозрения в том, что Венгрия просто затягивает время.

«Предпочтительный вариант — запрет на импорт. Но пошлина — это альтернативная возможность, которую мы можем рассмотреть», — сообщил источник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что шестой санкционный пакет Евросоюза против РФ уже согласован и назвал ключевые его направления.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора», — добавил он.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят 1−2 июня.

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