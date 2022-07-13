Рецепт для кастрюль. В компании Пинчука рассказали об увеличении объемов экспорта эмалированной посуды в Европу

13 июля, 15:25
Производственная линия ООО Новомосковская посуда, входящая в состав промышленной компании Интерпайп (Фото:Новомосковская посуда)

Производственная линия ООО Новомосковская посуда, входящая в состав промышленной компании Интерпайп (Фото:Новомосковская посуда)

Автор: Артем Ильин

Украинский производитель стальной посуды, который входит в состав копании Интерпайп Виктора Пинчука, смог увеличить экспорт своей продукции в ЕС.

Предприятие Новомосковская посуда ( Днепропетровская обл., входит в состав промышленной компании Интерпайп) в июне возобновило объемы производства и продаж эмалированной стальной посуды до 70% от довоенного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Интерпайпа. В компании отмечают, что после начала российского вторжения производство было полностью парализовано. «Первый месяц производство вынужденно простаивало, были утрачены контракты с традиционными клиентами в Средней Азии и СНГ, продажи в Украине упали почти до нуля», — говорят в компании.

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В апреле Новомосковская посуда начала работать одной сменой. Но в этот период цены на сырье резко выросли: металл подорожал на 29%, фрит — на 44%, электроэнергия — на 40%. Также транспортное плечо доставки продукции увеличилось почти в три раза до 30 дней, а вместе с тем и ее стоимость.

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«К тому же из-за разрушения и оккупации Мариуполя потерян поставщик холоднокатаного металла для производства эмалированной посуды», — сообщили в Интерпайпе, уточняя, что сейчас есть запас сырья на несколько месяцев. Предприятие ищет новых поставщиков металлопроката преимущественно в Евросоюзе.

«Чтобы остановить падение продаж, мы усилили команду по продажам в Европу. Западноевропейские потребители отказываются от российской посуды и переходят на украинскую продукцию. Также мы расширили клиентскую базу в дружественных странах Прибалтики и Восточной Европы, разработали маршруты для доставки посуды в Грузию, Армению и Азербайджан», — говорит Николай Коба, директор Новомосковской посуды.

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В мае предприятие возобновило работу с крупнейшими украинскими клиентами — сетями АТБ и Эпицентр, упростило систему скидок для других оптовых клиентов, склады которых в Харькове, Киеве были уничтожены бомбами.

Напомним, что в апреле 2019 года был введен запрет на ввоз в РФ украинской эмалированной посуды. В компании Интерпайп после этого заявили, что лоббистом такого решения стало так называемое Государственное унитарное предприятие Керченский металлургический завод, созданное оккупационными властями Крыма в марте 2017 года на базе бывших активов бизнесмена Рината Ахметова.

Производством эмалированной посуды в группе Интерпайп занимается ООО Новомосковская посуда — дочернее предприятие Интерпайп НМТЗ.

Интерпайп — украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. В 2021 году Интерпайп реализовал 602 тыс. тонн трубной продукции и 174 тыс. тонн железнодорожной продукции. Владельцем компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

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Теги:   Промышленное производство Промышленность Металлургия Виктор Пинчук Интерпайп Новомосковск Экспорт в ЕС

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