Электросамокаты и велосипеды. Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта 30 марта, 10:29 Цей матеріал також доступний українською Власти Киева просят бизнес вернуть на улицы электросамокаты (Фото:Let’s Kick / Unsplash)

Власти Киева просят сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов возобновить работу в столице.

Об этом в эфире национального телемарафона 30 марта заявил заместитель главы Киевской городской военной администрации Николай Поворозник.

«Мы сегодня обращаемся к бизнесу, который предоставлял услуги в сфере проката велосипедов и электросамокатов, для того, чтобы они возобновили свою деятельность», — сказал он.

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По словам Поворозника, такой вид транспорта будет хорошим выходом для передвижения по городу на короткие дистанции.

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