Электросамокаты и велосипеды. Власти Киева просят бизнес возобновить услуги по прокату мобильного транспорта
Власти Киева просят бизнес вернуть на улицы электросамокаты (Фото:Let’s Kick / Unsplash)
Власти Киева просят сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов возобновить работу в столице.
Об этом в эфире национального телемарафона 30 марта заявил заместитель главы Киевской городской военной администрации Николай Поворозник.
«Мы сегодня обращаемся к бизнесу, который предоставлял услуги в сфере проката велосипедов и электросамокатов, для того, чтобы они возобновили свою деятельность», — сказал он.
По словам Поворозника, такой вид транспорта будет хорошим выходом для передвижения по городу на короткие дистанции.
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