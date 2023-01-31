Покупка антибиотиков по электронному рецепту: шаг в будущее или стимул к созданию черного рынка? 31 января, 20:02 Позиция depositphotos

Мир совсем другой, чем десять лет назад, и нигде это не очевидно настолько, насколько в сфере здравоохранения. Последствия пандемии COVID-19 в сочетании с войной ускоряют развитие и внедрение новых технологий, кардинально изменяя подход каждого пациента, врача или медицинского работника. Всем давно известны такие медицинские инновации, как искусственный интеллект, носимые медицинские устройства, VR и AR и другие тренды, которые уже понемногу становятся обыденной частью нашей жизни. И если технологическими достижениями уже мало кого удивишь, на сцену выходят новые законы.

Игорь Лиски, мажоритарный инвестор DOC.UA, председатель наблюдательного совета EFI Group

Как вы могли догадаться, речь будет идти о законе относительно продажи антибиотиков по электронному рецепту. Изменит ли это фармацевтический рынок? Какая предусмотрена ответственность за нарушение закона? Как приспособиться к новым процессам без последствий для бизнеса? Обо всем этом я расскажу дальше.

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В то время, когда в Европе продажа антибиотиков без рецепта показалась бы чем-то диким и непонятным, украинцы словно застряли в прошлом веке и до сих пор продолжают заниматься самолечением, а медицинские работники — выписывать антибиотики не в виде рецепта, а на листочке, где-то в перечне других рецептурных и безрецептурных препаратов Более того, провизоры — отпускают антибиотики, даже не спрашивая о рецепте, не боясь последствий.

И по сообщению наших аптек-партнеров, к началу действия закона полки с некоторыми препаратами уже были пустыми. И этот факт, что пациенты просто закупались антибиотиками наперед, выглядит абсурдно и свидетельствует о полном непонимании, для чего вообще предназначены эти препараты, ведь далеко не каждая болезнь требует лечения антибиотиками. Но, учитывая запросы, которые гуглят украинцы: «Антибиотики при бронхите», «Антибиотики при цистите», «Антибиотики при ковиде», «Антибиотики при диарее» и еще много другого, — оказывается, что по мнению каждого третьего украинца, эти препараты лечат любое состояние, от легкого до тяжелого заболевания.

И это касается не только антибиотиков, самолечение любыми препаратами, даже безрецептурными, может нанести большой вред организму. Потенциальные риски самолечения включают: неправильную самодиагностику, задержку обращения за медицинской помощью, когда это необходимо, редкие, но серьезные побочные реакции, опасное взаимодействие лекарственных средств, неправильный способ их приема, неправильная дозировка, маскировка тяжелого заболевания и риск зависимости и злоупотребления.

Но теперь все меняется, ведь с 1 января 2023 года в Украине вступил в силу закон об электронном рецепте на антибиотики, что значит: их больше нельзя будет приобрести без предварительного посещения врача. Таким образом, власть будет бороться с неконтролируемым употреблением рецептурных препаратов, что может вызвать антибиотикорезистентность, невозможность вылечить бактериальные заболевания, которые действительно лечатся этими препаратами, и новые эпидемии.

И хотя я вижу много позитивного в этом решении, понятно, что оно отразится на фармацевтическом бизнесе и подходе пациентов к лечению. Объясняю, как именно.

Во-первых, ожидается падение продаж антибиотиков у фармацевтических компаний примерно на 15−20%. Как мы уже выяснили, большое количество пациентов покупали антибиотики для самолечения и не всегда правильного. Обязательство получать электронный рецепт, без настоятельной необходимости, отберет у них желание и возможность «назначать» самим себе эти препараты.

Кроме того, введение электронного рецепта повлияет и на снижение спроса у украинцев на антибиотики. Далеко не каждый пациент захочет идти к врачу только для того, чтобы получить рецепт на тот антибиотик, которым он лечился уже долгое время и без назначения. А если запись к врачу еще и невозможна «день в день», приходится ждать несколько дней или целую неделю, а препарат нужен здесь и сейчас, вряд ли он будет актуален пациенту через такой промежуток времени.

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Предыдущие две причины могут заставить пациентов искать другие способы покупки препаратов, а аптеки — сбыта. Похожую ситуацию мы могли проследить и в 2020—2021 годах, во время пандемии Covid-19. Во-первых, когда продажи антибиотиков выросли более чем в два раза, они привели к дефициту некоторых лекарственных средств, естественным образом побуждая к росту рынка нелегальной торговли препаратами. А во-вторых, обязательная вакцинация привела к продаже поддельных сертификатов, тогда большое количество людей понесло ответственность как за их продажу, так и покупку. Такая же ситуация может произойти и с электронными рецептами.

С лекарством ситуация более сложная. Лекарство попадает к горе-продавцам разными способами: иногда их воруют из больниц, иногда завозят нелегально, а иногда — производят подделки. Покупать нелегальным способом лекарство очень опасно: никто не знает, как соблюдался режим хранения товара и откуда действительно привезли тот или иной препарат. Кроме того, некоторые аптеки или отдельные фармацевты могут грешить продажей лекарства из-под полы. Но ведь кому нужны штрафы, испорченная репутация или лишение лицензии?

Этот закон создает глобальные рамки, ранее не предполагавшиеся на столь высоком уровне. До сих пор действующие нормы законодательства не содержали таких запретов и ответственности за их нарушение. Отпуск препаратов по электронным рецептам усилит контроль за медицинскими учреждениями и аптеками. Ведь если аптека отпустит, например, 200 единиц препарата (согласно отчетности продаж антибиотиков по е-рецепту), а всего продаст 400, Гослекслужбы не оставят это без надзора. В частности, статья 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за реализацию лекарственных средств без рецепта в аптеках. А за повторное правонарушение в течение года сумма увеличивается вдвое (от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Кроме того, после выхода закона разрабатываются и соответствующие подзаконные акты, которые усилят ответственность и дадут дополнительный рычаг влияния на аптечную деятельность — полное право приостанавливать или аннулировать лицензию в случае нарушений установленных законодательных правил.

Но как повлиять на желание пациентов посещать врачей и помочь аптекам не терять доходы? Именно сейчас пора создавать действенные решения на медицинском фронте! Я считаю, что закон должен стать толчком для бизнеса развиваться, а не уходить в тень, создавать новые продукты — полезные для людей и бизнеса. Также это шанс и для государственных органов, НСЗУ и Минздрава стать более близкими к людям, показать, что закон — это не страшно, а наоборот действенно, и предоставить людям способ удобной покупки антибиотиков по рецепту.

Сейчас время эффективных технологических решений, масштабируемых для каждого медицинского бизнеса. Мы в Doc.ua также создали удобный инструмент, который поможет пациентам получать электронный рецепт не выходя из дома, а аптекам продолжать продажу антибиотиков, не нарушая каких-либо законов. Главное в этом процессе наладить коммуникацию между основными его звеньями «врач-пациент-аптека».

Что в первую очередь нужно пациенту ?

Удобство и экономия времени. А с Doc.ua он еще и получает профессиональную рекомендацию, ведь прежде чем выписать рецепт, врач проводит короткую онлайн-консультацию, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза и назначенного препарата. Кстати, чтобы получить электронный рецепт от Doc.ua, пациенту не обязательно быть зарегистрированным в ЕСОЗ и иметь декларацию с семейным врачом. Но для удобства ее можно заключить с врачом в онлайн режиме. Как это работает? После консультации врач выписывает действительный электронный рецепт, который будет содержаться в базе МИС, и посылает его пациенту на Viber. Далее пациент может идти покупать нужный антибиотик по этому электронному рецепту в любой аптеке или заказывать онлайн через наш сервис Аптека Doc.ua.

Что мы предлагаем аптекам и клиникам? Конечно, аптекам не выгодно ограничивать выбор покупателей в ущерб своим доходам, но закон есть закон. Чтобы аптеки не теряли поток покупателей, вместо того чтобы просто отказать в продаже антибиотиков, они также могут предложить пациентам воспользоваться нашим инструментом и, в несколько кликов, получить электронный рецепт. Предварительно аптека должна разместить нашу услугу у себя на сайте, также для удобства можно разместить плакаты с QR кодом в самой аптеке.

Клиники или отдельные врачи для удобства и обслуживания большего количества пациентов также могут найти пользу в нашем инструменте. Ведь когда у врача есть несколько вариантов назначения электронного рецепта, путем офлайн или онлайн-приема, это смягчит резкий переход пациентов на новый способ покупки препаратов и быстрее приучит их всегда обращаться к врачам при любых проблемах со здоровьем.

Итак, я считаю, что закон о продаже антибиотиков по электронному рецепту — это еще один шаг к европейским стандартам, который, как и любая реформа, должен принести много положительных изменений. И если отнестись к нему как к возможности, а не к новой проблеме, которую нужно обойти любыми незаконными методами, он принесет множество новых сдвигов на украинском медицинском рынке. Но начать надо с себя, пациентам нужно осознать важность посещения врачей и вред от самолечения или еще хуже — нелегальной покупки лекарств. А врачам, фармацевтам и другим медицинским работникам показать людям эту важность и помочь и дать возможность лечиться разумно, не нарушая закон. Ищите удобные способы заботы о себе и оставайтесь здоровыми!