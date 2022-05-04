Идет третий месяц войны россии против Украины — и экономический фронт становится все более важным параллельно победам защитников страны. Пока последние защищают отечество от средневековой орды, другие продолжают работать в тылу и вести страну в будущее.

Украинцы еще раз доказывают, что на подвиги способен каждый из нас. И речь идет как о победе на поле боя, так и смелости не останавливаться и защищать свою страну в тылу. Даже если речь идет о таких «обычных» вещах как работа и бизнес-процессы. В то же время текущая ситуация не просто открывает возможности для инноваций: она толкает к ним, показывая эффективность технологических решений.

И, в частности, еще раз доказывает, что Украина — современная и прогрессивная страна, разумно подходящая к разного рода вызовам.

Если государство может быть в смартфоне — это может сделать и бизнес. В условиях войны переход « на цифру» еще более удобен и безопасен. Тем более, когда есть готовые решения, которые позволяют обмен электронными документами и понимают потребности бизнеса.





Повсеместная диджитализация

Возьмем, к примеру, документооборот. В стране до сих пор организации и предприятия обмениваются большим количеством документов в бумажном виде. Например, если вы владелец магазина бытовой техники, только с одним контрагентом вам приходится работать с кучей бумаг, например: прайсы, заказы, подтверждения, уведомления об отгрузке, расходные накладные, сообщения о принятии товара, накладные на возврат, акты сверки взаиморасчетов и т. д.

Впрочем, если государство может быть в смартфоне — это может сделать и бизнес. В условиях войны переход «на цифру» еще более удобен и безопасен. Тем более, когда есть готовые решения, которые позволяют обмен электронными документами и понимают потребности бизнеса. В частности, сервис Мой Арт-Офис предложил всем пользователям бесплатно пользоваться обменом электронными документами на время войны.

Сервис обмена электронными документами Арт-Офис. https://www.youtube.com/watch?v=4y0Vk9UvC1k&list=PL4e5unf3mG8fGEPgOyzlRPrLxF7l5Ym_L&t=1s

Что это значит для компаний? Они получают возможность без проблем создавать внутренние документы, обмениваться документами с контрагентами, подписывать с помощью КЭП письма и заявления.

Кроме того, сохраняется немало ресурсов на подготовку и проработку документов. К примеру, то, что в случае согласования по телефону и почте забирало дни, если не недели, с сервисом Мой Арт-Офис может решиться в считанные минуты. Не говоря уже о том, что документы в электронном виде «в облаке» хранятся надежнее, чем в папках в офисе.

Фото: depositphotos

Как это работает — в условиях войны

Для украинской экономики очень важно, чтобы бизнес продолжал работу. Поскольку продолжать физический обмен документами сложно, если не невозможно, все большее число компаний начинают использовать электронные. Для работы с ними требуется КЭП — квалифицированная электронная подпись. То, что сейчас центры выдачи КЭП активно работают из-за роста спроса, — очередное тому подтверждение. В частности, отдаленные пункты регистрации абонентов КНЭДП Мастеркей продолжают работать во многих городах Украины, в том числе отдаленно.

Понятно, что чаще всего с КЭП и электронными документами работают бухгалтеры. Среди прочего, для представления отчетов регуляторам и ведомствам. И это еще один пример «бытового героизма» украинцев даже под обстрелами и на временно оккупированных территориях специалисты работают с документами через программу Арт-Отчет Pro.

Работает и техподдержка сервиса — непрерывно консультируя пользователей и объясняя особенности его работы. Учтена и динамика изменений в законодательстве: команда проекта регулярно обновляет свой продукт, чтобы отображать последние нововведения. Таким образом, бизнес может возобновлять свою работу и сохранять все связанные с документами процессы на ведущем уровне.

Фото: depositphotos

«Цифра» — решение для будущего

У краинцы не имеют никаких сомнений, что война закончится и все граждане приступят к восстановлению страны. Ресурс и мощности для этого накапливаются уже сегодня: то ли «Старлинк» в отдаленных селах, то ли консультации врачей онлайн, то ли организация бизнес-процессов с помощью цифровых решений.

Это делает экономику более современной и динамичной.

экономится самое важное — время и интеллектуальный ресурс специалистов

вся работа вокруг документации, от их сбора до проверок, упрощается в разы

комплаенс и отслеживание документов также становится проще

удобство цифровых платформ минимизирует риски ошибок из-за человеческого фактора

отказ от бумаги положительно влияет на экологию

Строить экономику Украины завтрашнего дня нужно уже сегодня. Для этого, безусловно, необходимо адаптироваться под требования времени. И электронный документооборот — достаточно простой, но эффективный путь, который многие компании могут сделать прямо сейчас.

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