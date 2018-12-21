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Электромобили наступают: Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников – СМИ

Сегодня, 13:09
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Сотрудник завода Volkswagen в Эмдене

Немецкий автомобилестроительный гигант Volkswagen AG планирует сократить около трети сотрудников двух своих заводов в Ганновере и Эмдене. О таких намерениях автомобильного концерна удалось узнать влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, Volkswagen уволит 7 тыс. из 22 тыс. работников этих двух предприятий. Речь идет о сокращениях, связанных с переориентацией европейского рынка на электромобили и постепенном отказе стран ЕС от машин с дизельными двигателями.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, производство электромобилей требует меньшей вовлеченности человеческих ресурсов, с чем и связаны планы Volkswagen сократить ненужные рабочие места.

По данным издания, компания рассчитывает сократить штат прежде всего за счет тех, кто выходить на пенсию, а также увольняется добровольно. Ряду сотрудников предложат контракты на Porsche и заводе VW в Касселе.

Концерн пока не прокомментировал обнародованные в СМИ цифры официально.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что новое поколение бензиновых и дизельных моторов Volkswagen, которое выйдет в 2026 году, станет последним семейством двигателей внутреннего сгорания в линейке марки.

Параллельно будут вестись работы над двумя платформами для электромобилей: MEB станут использовать марки Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen и коммерческие автомобили Volkswagen, а PPE поделят Audi, Bentley и Porsche.

Первенцем станет хэтчбек Volkswagen I.D., который выйдет на рынок в 2020 году - этот электромобиль будет стоить на уровне дизельного Volkswagen Golf. Затем появятся Porsche Taycan и серийный вариант концепт-кара Audi E-Tron GT.

Напомним, что в июне 2018 из-за так называемого дизельгейта прокуратура города Брауншвейг обязала компанию Volkswagen AG выплатить €5 млн штрафа и €995 млн незаконно полученной прибыли. 

Дизельгейт - скандал вокруг концерна Volkswagen, разгоревшийся в сентябре 2015 года. Компания Audi выпустила 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру, оснащенных программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов.

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Теги:   Сокращение сотрудников Volkswagen Автомобильный рынок Электромобили Германия

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