Проверка за несколько секунд. Как стартап Electronic KYC идентифицирует клиентов финучреждений на подлинность 1 августа, 14:00 Партнерский проект depositphotos

Украинский стартап позволяет удаленно идентифицировать и подтвердить личность человека, включая его паспортные данные. Это нужно, например, для открытия счета в банке. Команда уже привлекла на развитие бизнеса около 400 тыс. долл., а недавно Electronic KYC стал одним из пяти участников программы Start Path Ukraine от Mastercard.

Далеко не все стартапы становятся успешными. Но история украинского Electronic KYC показывает, что порой успех приходит оттуда, откуда его не ждали.

Как возникла идея стартапа Electronic KYC, как он работает и как война в Украине едва не уничтожила все и одновременно подтолкнула стартап к расширению на зарубежные рынки — читайте в нашем материале.

Видео дня

Как появилась идея стартапа

В 2019 году Денис Галенко вместе с партнером Виктором Плотниковым работали над финтехстартапом для миллениалов Saver — решением для накопления, сохранения и приумножения личных финансов.

В процессе разработки возникла проблема — как дистанционно проверять клиентов. Готового решения, которое бы удовлетворяло всем требованиям с точки зрения автоматизации, в то время на рынке не было, поэтому основатели стартапа решили разработать его самостоятельно.

«Для нас было критично, чтобы идентификация и онбординг клиентов были полностью автономными, а мы бы могли сосредоточиться на развитии нашего главного продукта», — вспоминает Денис Галенко.

Это было начало 2020 года, пик пандемии коронавируса. Большинство банковских учреждений искали решения для минимизации физического контакта и переходили на дистанционное обслуживание клиентов. Поэтому новым инструментом начали активно интересоваться банки.

«Наши наработки по удаленной идентификации клиентов вызвали гораздо больше интереса, чем сам стартап Saver. Поэтому мы решили сосредоточиться на проблеме, которая „болела“ гораздо больше, чем та, которую мы хотели решить изначально. Так произошел наш пивот, то есть изменение направления развития стартапа»,— говорит Денис Галенко.

Новый стартап получил название Electronic KYC. За три года команда привлекла около 400 тыс. долларов на развитие своего проекта, в том числе, получив 250 тыс. евро венчурного финансирования от польского фонда. В этом году Electronic KYC стал одним из пяти участников программы Start Path Ukraine, разработанной компанией Mastercard специально для поддержки украинских финтехов. В рамках программы стартапы получают доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с экспертами, а также гранты в размере 10 тыс. долларов.

Виктор Плотников (слева) и Денис Галенко (справа), основатели Electronic KYC / Фото: Electronic KYC

Инструмент для удаленной идентификации клиентов

Electronic KYC — это программное обеспечение (SaaS), которое помогает банкам и финтехкомпаниям быстро масштабировать свои клиентские базы, сводя к минимуму усилия клиента по открытию счета и полностью автоматизируя процесс привлечения клиентов.

«По сути, это набор сервисов, которые позволяют идентифицировать, верифицировать или же аутентифицировать человека дистанционно. Среди них: распознавание реальности лица (liveness detection), сравнение лица (face match), чтение и проверка валидности документов, удостоверяющих личность (ID, водительских прав, загранпаспорта и т. д. ) и другие»,— объясняет основатель Electronic KYC Денис Галенко.

Он отмечает, что на рынке были похожие по функционалу решения, но все они требовали вмешательства операторов и ручной проверки и обработки данных.

Например, для дистанционного открытия счета в банке клиента просили сделать фото паспорта. Но если фото было обрезанным или размытым, оператору приходилось просить клиента сделать фото снова. Это существенно влияло не только на время обслуживания, но и на конверсию.

«Наше решение распознает документ в видеопотоке, выполняет ряд проверок на подлинность, автоматически делает фото и читает данные документа. А технология распознавания лица проверяет, действительно ли перед камерой живой человек. Фото сравнивается с тем, которое содержится в паспорте, как на визуальной части, так и с тем, которое „зашито“ в биометрическом чипе»,— рассказывает основатель Electronic KYC.

Идентификация и проверка личности происходит за несколько секунд, позволяя пользователю пройти ее с любого девайса с камерой (смартфон, планшет, ноутбук) в удобном месте без надобности посещать отделение финучреждения.

Инструмент использует технологию искусственного интеллекта для распознавания документов и лиц, оптическое распознавание символов для чтения данных из документов (OCR), радиочастотную идентификацию для чтения биометрических паспортов (RFID) и др.

Electronic KYC — это продукт, который можно встроить на любую платформу, например, веб-страницу или мобильное приложение и адаптировать его под потребности бизнеса. Это позволяет проводить проверку пользователя на собственных ресурсах бизнеса без переходов на другие страницы или приложения.

«Среди возможных кастомизаций: конструктор последовательности действий (flow), дизайн, схемы взаимодействия (процесс можно настроить как в облаке, так и на локальных мощностях бизнеса), взаимодействие со сторонними сервисами (open banking, Дія, Бюро кредитных историй) и т. д. », — объясняет основатель стартапа.

Решение может быть полезным для банков, микрокредитных организаций, платформ, осуществляющих денежные переводы. Также решением интересуются компании из криптоиндустрии и проекты Web 3.0.

Стоимость верификации одного клиента — менее 1 доллара. Electronic KYC предлагает пакеты транзакций, которые предоставляются по подписке. Стоимость транзакции зависит от выбранного пакета.

«Стоимость одной операции составляет от 50 до 80 центов за полную проверку. Бизнес платит только за успешные транзакции, то есть за проведенные проверки клиентов. С увеличением количества транзакций стоимость проверки снижается. Сейчас мы готовим решение для малого и среднего бизнеса», — отмечает Денис Галенко.

Война и новый этап развития стартапа

Первыми клиентами Electronic KYC в 2020 году стали банки. Команда работала исключительно на украинском рынке и активно развивалась. До начала войны Electronic KYC уже получил законтрактованный ежемесячный регулярный доход в 15 тыс. долларов.

Война стала тяжелым испытанием и очень сильно повлияла на развитие стартапа, который располагал клиентами только в Украине.

«С началом войны практически все наши наработки и контракты были отменены. У нас остался только один партнер среди банков из Украины», — говорит Денис Галенко.

Поэтому команда начала искать возможности за рубежом. В августе 2022 года Electronic KYC привлек 250 000 евро финансирования от польского венчурного фонда Czysta3.VC.

«Польский венчурный фонд открыл для нас двери, которые позволили лучше понять проблемы рынка, а также уяснить стратегию дальнейшего развития продукта. Эти средства в основном мы использовали на разработку веб-версии нашего продукта, чтобы покрыть большее количество клиентов», — объясняет Галенко.

В то же время команда стартапа начала исследовать другие рынки и расширять географию за пределами Украины и Польши. Проводя интервью с потенциальными клиентами, удалось выйти на рынок Великобритании и стран Африканского континента.

«Наше решение является универсальным. Система может распознавать любое лицо и читать более 12 тысяч типов различных документов со всего мира. То есть технически инструмент может работать в любой стране. Но вопрос в том, где мы сможем масштабироваться быстрее. Сейчас мы проверяем определенные предположения, но пока не готовы утверждать, на какие страны будем расширяться дальше», — говорит основатель Electronic KYC.

За это время команда проекта увеличилась с двух до 14 человек. Появились новые клиенты, сейчас их около 10.

Сейчас стартап проходит акселерационную программу Start Path Ukraine от Mastercard.

«Менторы Mastercard помогают нам получить обратную связь по продукту в его текущем состоянии, понять пути совершенствования и провалидировать стратегию дальнейшего развития, которая уже имеется. Для нас этот опыт бесценен, и его результатом станут вполне конкретные действия, которые, надеюсь, мы сможем вскоре анонсировать», — отмечает Денис Галенко.