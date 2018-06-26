Эльдорадо проиграло дело почти на 150 млн грн против банка Михайловский

Кассационный суд в составе Верховного суда признал законными исковые требования банка Михайловский о взыскании с лизинговой компании Эльдорадо кредитную задолженность в размере 147,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Полученные в рамках судебного производства средства будут использованы для удовлетворения требований кредиторов банка.

Отмечается, что накануне введения в банк временной администрации обязательства компании были погашены без уплаты реальных средств, исключительно проведением бухгалтерских проводок.

Кроме того, уполномоченное лицо Фонда гарантирования в соответствии с законодательством установило, что эта сделка является ничтожной.

Однако, банк обратился в Хозяйственный суд Киева с исковым заявлением к лизинговой компании Эльдорадо о взыскании задолженности по кредитному договору.

Хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года удовлетворил исковые требования банка в полном объеме.

Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес постановление от 2 апреля 2018 года, которым апелляционная жалоба компании оставлена ​​без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда Киева без изменений.

Кассационный суд в составе Верховного суда указал, что решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда - законны.

Таким образом, суд признал действия бывших должностных лиц банка и заемщиков, которые были связанными с владельцами банка лицами, такими, которые не отвечают требованиям законодательства Украины.

По данным госреестра, учредителями Эльдорадо является кипрская компания Потнеф Энтерпрайзис Лимитед и Диеса (владелец сети магазинов бытовой техники и электроники Эльдорадо). Бенефициар компании Экосипан, единственный акционер банка, Виктор Полищук в 2013 году публично подтверждал информацию о приобретении сети Эльдорадо.

Напомним, что правление Национального банка приняло решение об отнесении банка Михайловский в категорию неплатежеспособных 23 мая 2016 года, а 12 июля 2016-го по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.