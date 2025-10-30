Не верят украинской Фемиде. Французский суд отказал в экстрадиции Жеваго по делу о взятке главе Верховного Суда

Суд во Франции во второй раз отказался экстрадировать Константина Жеваго в Украину (Фото: Александр Медведев / NV)

Апелляционный суд города Парижа 29 октября после анализа материалов, предоставленных НАБУ, САП и адвокатами, отказал в экстрадиции украинского бизнесмена, бывшего народного депутата Константина Жеваго .

«Суд не может прийти к выводу, что сторона запроса экстрадиции способна гарантировать, что Константин Жеваго предстанет перед судом, который обеспечивает фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека», — цитирует решение суда пресс-служба Жеваго.

Представители бизнесмена сообщили, что французский суд не принял доводы украинской стороны относительно гарантий обеспечения Жеваго права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, признав, что существуют существенные риски нарушения его фундаментальных прав.

«Это решение в очередной раз доказывает, что уголовное производство против меня не имеет ничего общего с правосудием. Надеюсь, что НАБУ и САП наконец услышат позицию международных судов и начнут действовать исключительно в рамках закона», — заявил Жеваго.

Запрос на экстрадицию в отношении Жеваго был инициирован Офисом генерального прокурора и НАБУ в рамках расследования уголовного производства, которое по версии следствия касается предоставления неправомерной выгоды председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

В свою очередь, Жеваго заявил о непричастности к инкриминируемым событиям и готовности содействовать следствию и подчеркнул, что дело против него ведется с нарушением базовых принципов права на защиту, имеет признаки политического преследования и давления.

Это уже второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена. В конце марта 2023 года суд в городе Шамбери отклонил запрос Государственного бюро расследования и Офиса генпрокурора на экстрадицию Жеваго по другому делу — по обвинению вместе с рядом топ-менеджеров банка Финансы и Кредит в организации механизма растраты $113 млн и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка.

Как сообщалось, 12 февраля 2025 года СНБО ввел санкции против Константина Жеваго и ряда других представителей крупного бизнеса и политиков.