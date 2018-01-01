Экспресс в Борисполь соединят с метро Сегодня, 08:35 415 Цей матеріал також доступний українською Экспресс планируют интегрировать в ветку метро на Выдубичах Фото: Укрзализныця

Укрзализныця планирует построить новую платформу на станции Выдубичи для скоростного экспресса Киев - Международный аэропорт Борисполь и интегрировать его в метро.

Об этом написал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице в ответ на вопрос об остановке на Выдубичах.

"Мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже", - отметил он.

Напомним, что в пятницу, 30 ноября, Укрзализныця запустила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Уже на второй день скоростной экспресс сломался. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем. Укрзализныця сообщила, что будут приложены все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись.