Экспресс в Борисполь соединят с метро
Укрзализныця планирует построить новую платформу на станции Выдубичи для скоростного экспресса Киев - Международный аэропорт Борисполь и интегрировать его в метро.
Об этом написал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице в ответ на вопрос об остановке на Выдубичах.
"Мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже", - отметил он.
Напомним, что в пятницу, 30 ноября, Укрзализныця запустила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.
Уже на второй день скоростной экспресс сломался. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем. Укрзализныця сообщила, что будут приложены все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись.