Экспресс в аэропорт Борисполь: Укрзализныця отчиталась о тысяче рейсов Сегодня, 11:00 712 Цей матеріал також доступний українською Экспресс в аэропорт Борисполь совершил тысячу рейсов Фото: Укрзализныця - Ukrzaliznytsia

Скоростной поезд Kyiv Boryspil Express уже совершил тысячу рейсов и перевез 30 тысяч пассажиров.

Как сообщили в пресс-слубжи Укрзализныци, новый экспресс выполняет график движения на 99,6%.

В компании отметили, что намерены и дальше развивать этот проект. В частности, в 2019 году будет введена остановка экспресса на станции Выдубичи, где для него будет построена отдельная платформа. Благодаря чему фактически будет соединен метрополитен с экспрессом и Международный аэропорт Борисполь.

Сейчас ежесуточно на маршруте Киев - Международный аэропорт Борисполь работает 27 пар поездов, в случае изменения пассажиропотока Укрзализныця пересмотрит их количество.

Напомним, 30 ноября отправили в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Железнодорожное сообщение будет функционировать в режиме 24/7.

На маршруте экспресс делать остановку на станции Дарница. Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над четырнадцатый путем.

Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.

На маршруте будут работать четыре рельсовые автобусы производства Pesa Bydgoszcz SA. Поезда вмещают по 120 пассажиров, также он оснащен зоной для перевозки багажа - для этого установлены специальные стойки.