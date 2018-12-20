Экспресс в аэропорт Борисполь: Укрзализныця отчиталась о тысяче рейсов
Скоростной поезд Kyiv Boryspil Express уже совершил тысячу рейсов и перевез 30 тысяч пассажиров.
Как сообщили в пресс-слубжи Укрзализныци, новый экспресс выполняет график движения на 99,6%.
В компании отметили, что намерены и дальше развивать этот проект. В частности, в 2019 году будет введена остановка экспресса на станции Выдубичи, где для него будет построена отдельная платформа. Благодаря чему фактически будет соединен метрополитен с экспрессом и Международный аэропорт Борисполь.
Сейчас ежесуточно на маршруте Киев - Международный аэропорт Борисполь работает 27 пар поездов, в случае изменения пассажиропотока Укрзализныця пересмотрит их количество.
Напомним, 30 ноября отправили в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.
Железнодорожное сообщение будет функционировать в режиме 24/7.
На маршруте экспресс делать остановку на станции Дарница. Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над четырнадцатый путем.
Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.
На маршруте будут работать четыре рельсовые автобусы производства Pesa Bydgoszcz SA. Поезда вмещают по 120 пассажиров, также он оснащен зоной для перевозки багажа - для этого установлены специальные стойки.