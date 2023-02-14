«Десятки лет работы слили в унитаз». Доходы России от продажи газа в Европу могут упасть вдвое — Reuters 14 февраля, 17:00 Доходы РФ от продажи газа в Европу могут упасть вдвое (Фото:Maxim Shemetov \ REUTERS)

Доходы России от экспорта газа в Европу могут упасть в два раза в 2023 году.



В 2023 году экспортные доходы России от продажи газа в Европу могут упасть вдвое. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Reuters.

Агентство отмечает, что торговля газом с Европой вряд ли оправится от разрушительного РФ вторжения в Украину.

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«Работу сотен людей, десятилетиями строивших систему экспорта, теперь слили в унитаз», — цитирует издание одного из бывших топ-менеджеров Газпрома.

Так, экспорт российского газа в Европу значительно сократился после начала российской агрессии против Украины

Западные санкции не затронули российский трубопроводный газ, но РФ сама начала ограничивать поставки европейским клиентам под надуманными предлогами.

«Потеря европейского рынка — это очень серьезное испытание для России в газовом аспекте», — отметил министр топлива и энергетики России с 1993 по 1996 год Юрий Шафраник.

В то же время действующие сотрудники Газпрома говорят, что работа идет «как обычно».

«Для нас ничего не изменилось. В прошлом году у нас дважды повышалась заработная плата», — цитирует агентство одного из работников Газпрома.

Ранее сообщалось, что правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, чтобы еще больше снизить зависимость от поставок энергоресурсов.