Этот план не сработал. Экспорт украинского зерна через Литву пока экономически не выгоден 28 июля, 09:31 Экспорт украинского зерна через Клайпеду, главный порт Литвы, пока экономически не выгоден (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Продавцам украинского зерна невыгодно экспортировать его через Клайпеду, они ищут подходящую инфраструктуру в Дунайском регионе.

Об этом заявил гендиректор стивидорной компании Bega (работает в Клайпедском порту) Лаймонас Римкус, сообщает Интерфакс-Украина.

Bega ранее отгрузила небольшой объем украинского зерна.

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По его словам, после того, как цена на зерно (FOB) упала примерно на 200 евро за тонну, продавцы перестали везти его в Клайпеду из-за высокой стоимости транспортировки.

«Цена на сельхозпродукцию в то время, когда было выгодно возить через Польшу (транзитом в Литву, — ред.), была очень высокой, зерно стоило 350−400 евро за тонну FOB, сейчас цена 200−250. Это означает, что торговцы или производители не могут себе позволить тратить значительные суммы на транспортировку, им это невыгодно», — сказал Римкус.

По его информации, значительная часть экспортируемого украинского зерна сейчас направляется на расширяющиеся дунайские терминалы, поэтому у Римкуса мало надежд на то, что сельхозпродукция снова будет транспортироваться через Клайпеду.

По мнению Римкуса, прорыва можно ожидать только в том случае, если Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно через Европу, компенсируя часть транспортных расходов.

Как сообщалось ранее, Литва продвигает идею экспорта украинского зерна через порты стран Балтии и, в частности, через Клайпеду.

Управляющий Клайпедского порта Альгис Латакас заявил на прошлой неделе, что после приостановки Россией своего участия в зерновой сделке Клайпеда может принять более 10 млн тонн зерна, но, по его словам, самой большой проблемой остается вопрос его доставки в порт.