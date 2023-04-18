«Нужны 100% гарантии». Польша назвала условия, при которых возобновит транзит украинского зерна 18 апреля, 08:47 Роберт Телус, министр сельского хозяйства Польши (Фото:e-sadownictwo.pl)

Транзит украинской агропродукции через территорию Польши будет возобновлен после получения 100% гарантий, что продукты не останутся в стране.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает Интерфакс-Украина.

«Была встреча украинской стороны с польской. Мы не против транзита, но нам нужна 100% гарантия, чтобы продукты, которые дестабилизируют наш рынок, не остались в Польше», — сказал он.

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Телус также добавил, что решение Польши ввести с 19 апреля временный запрет на ввоз в страну украинской агропродукции должно подстегнуть Евросоюз к выделению дополнительных субсидий польским фермерам.

Он отметил, что вопрос о субсидиях — это инструмент, который позволит польским фермерам выгодно продавать зерно и, таким образом, освобождать свои склады и готовить их к уборке урожая.

По его словам, аналогичные решения внедряют Венгрия и Словакия.

«Мы хотим послать четкий сигнал ЕС о том, что нам нужны правовые изменения. Необходимо ввести правила, которые будут гарантировать нам, что товары, поступающие в нашу страну, пройдут транзитом», — заявил он.

Министр указал, что сообщения о якобы угрозе отзыва ЕС субсидии для польских фермеров являются неправдой. «Есть заявление пресс-секретаря Еврокомиссии, что речь идет не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции из Украины», — отметил Телус.

Как сообщалось, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины, заявив о готовности решить этот вопрос через межгосударственное соглашение. В Украине заявили, что сожалеют о таком решении и оно противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

На следующий день о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против запрета на ввоз украинского зерна и других продовольственных товаров из Украины.