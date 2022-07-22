Экспорт украинского зерна. Движение судов возобновится в ближайшие дни — Эрдоган

22 июля, 20:46
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из Украины 22 июля 2022 года (Фото:Umit Bektas / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из Украины 22 июля 2022 года (Фото:Umit Bektas / Reuters)

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, подписанная 22 июля в Стамбуле, позволит возобновить движение судов в украинские порты в ближайшие дни.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Интерфакс-Украина.

«Был достигнут консенсус по всем процессам прохода и прибытия в порт назначения судов, выполнение и контроль этого чрезвычайно важного плана будет осуществляться Совместным координационным центром, который будет создан в Стамбуле», — сказал Эрдоган.

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Он также выразил надежду, что предпринятый 22 июля в Стамбуле совместный шаг с Россией и Украиной станет новым поворотным моментом, который возродит надежды на мир, которые появились после переговоров в Стамбуле 29 марта этого года.

«Мы с самого начала говорили, что в этой войне не будет победителя, что не только стороны, но и весь мир понесут потери… Война отрицательно сказывается не только на сторонах и странах региона, но и на всем человечестве, в том числе в самых отдаленных уголках мира», — заявил президент Турции.

Он выразил надежду на скорейшее прекращение войны, считая, что «в установлении мира не будет проигравших».

Как сообщалось, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор. Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Редактор: Александр Иванов

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