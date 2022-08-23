Поставки SOCAR сыграли важную роль в стабилизации аграрной сферы Украины — Виталий Скоцик 23 августа, 10:22 Новости компаний SOCAR

Украинский аграрий Виталий Скоцик в интервью азербайджанскому изданию Каспий заявил, что у Украины будет достаточно хлеба на следующую жатву, а армия и аграрии выполняют свою работу на «отлично».

Кроме того, уже десятки кораблей, загруженных украинским зерном, подсолнечником, кукурузой, вышли из черноморских портов Украины и отправились по назначению. Это стало возможным после зернового соглашения при посредничестве Турции.

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«В стабилизации аграрной сферы Украины немаловажную роль сыграла компания SOCAR Energy Ukraine, — рассказал Виталий Скоцик. — Поставки SOCAR сыграли и играют немаловажную роль. И в начале войны, и во время посевной кампании — то есть на пике дефицита топлива. SOCAR в Украине работает очень хорошо. Заправлялись бесплатно все автомобили критических служб. SOCAR очень помог нашему сельскому хозяйству, особенно в марте, апреле и в середине мая. Да, наше правительство хорошо сработало, а Азербайджан оказал очень серьезную помощь. Кроме того, SOCAR обеспечил бесперебойную поставку топлива компаниям и всем, кто имел корпоративные контракты. Мы пользуемся заправками SOCAR, и это помогло нам выжить во времена дефицита горючего».

По словам В. Скорика, Украина идет по плану, средняя урожайность — 3,6 т с гектара. В принципе, это почти как в прошлом году. Украина получит более 20 млн т, при этом внутренняя потребность Украины — 6 млн. Так что у страны будет достаточный запас прочности, чтобы обеспечить и продовольственную безопасность, и экспорт. В июле Украина экспортировала 376 тысяч т пшеницы, что в 2,6 раза больше, чем в июне. Главные страны, куда пошла пшеница, — это Румыния (42%), Турция (28%) и Польша (4%). Там не всегда конечные покупатели, во многом — транзитные страны.

Морским путем экспортировано 85% пшеницы, 9% пришлось на железную дорогу и 6% — на перевозку автотранспортом. Но чтобы было ясно, из 20 млн тонн экспортной сельхозпродукции, которые «зависли» в Украине (цифра неточная), на корабли было загружено 1,2 млн тонн. Чтобы начались закупки нового урожая, необходимо отправить сухогрузы, стоявшие в портах «Большой Одессы»: Южный, Черноморск и Одесса-порт. Но процесс уже пошел. И начались консультации по открытию порта Николаева, а это очень важный элемент, ведь город находится под обстрелами. Если это выйдет, ожидается прекращение ракетных ударов по городу. Это важно еще и для ценообразования. На сегодняшний день мировая цена на зерно — 350−360 долларов за тонну, а в Украине — 127, то есть почти в три раза меньше. Но если экспорт пойдет, цена внутри страны подтянется. Украинским аграриям нужно генерировать необходимые финансовые ресурсы, чтобы заходить в уже почти начавшуюся осеннюю посевную кампанию.

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