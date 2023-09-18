Пять стран ЕС выступили против плана Украины по ограничениям на экспорт зерна — СМИ 18 сентября, 19:18 Украинское зерно (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Страны-соседи Украины, входящие в ЕС, выступили против украинских предложений по поводу организации импорта зерна из Украины, сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на источник в ЕС.

По информации PAP, Украина представила Еврокомиссии свои предложения по импорту зерна в страны ЕС, которые предполагают систему разрешений на экспорт. Собеседник агентства заявил, что «страны, граничащие с Украиной, в том числе Польша, выступили против предложения».



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Согласно предложениям, Министерство экономики Украниы будет самостоятельно принимать решения по поводу разрешений на экспорт зерна ва ЕС, даже если страны Евросоюза будут против, передает PAP. Разрешения будут обсуждать со странами ЕС и Еврокомиссией, но окончательное решение будет за Киевом, сообщает агентство.

Также источник PAP заявил, что Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в платформе по украинскому зерну в Брюсселе после решения Украины подать на них иск во Всемирную торговую организацию.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет соблюдать определенные правила, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продолжат запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Помимо пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.