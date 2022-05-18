США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна — CNN 18 мая, 03:03 Цей матеріал також доступний українською Украина не может экспортировать зерно из-за заблокированных портов (Фото:pixabay/pexels)

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы. Эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американских и европейских дипломатов.



«Не существует панацеи для решения сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, морю и воздуху», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится ли Россия или нет.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%.

По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, если порты не заработают 60 дней, украинской экономике грозит коллапс.

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