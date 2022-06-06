«Нас не приглашали». Эрдоган и Лавров обсудят экспорт украинского зерна без представителей Украины — Зеленский 6 июня, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский рассказал о перспективах экспорта зерна из Украины (Фото:president.gov.ua)

Ни Владимир Зеленский, ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не приглашены на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет рассматриваться вопрос черноморского судоходства. Но на ней будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами 6 июня.

«Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали», — заявил президент Украины.

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Зеленский подчеркнул, что обсуждал с президентом Турции Реджемоп Эрдоганом вопрос посредничества турецкой стороны в разблокировании украинских портов.

«Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… Чтобы был безопасный коридор из кораблей — чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии… Я думаю, из-за этого они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не случится. Я так считаю. Но, тем не менее, детали их встречи мне неизвестны пока что», — заявил Зеленский.

По его словам, переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, странами Балтии и Польшей — по железной дороге — однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставок.

Зеленский объяснил, что через черноморские порты Украина может вывозить до 10 млн т зерновых в месяц

«Если сейчас у нас там 22−25 млн т заблокировано, но осенью у нас может быть уже 75 млн т. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем», — сказал президент.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование побережья черноморских портов, и кто должен быть тому гарантом, он сказал: «Считаю самой крепкой гарантией — это наше соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе».

«Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это наилучшая гарантия», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, что президент Украины отверг навязываемый российским агрессором вариант экспорта зерна через Беларусь.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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