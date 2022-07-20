Странная просьба. Путин назвал условие для возобновления экспорта зерна из Украины 20 июля, 13:18 Владимир Путин на встрече с лидерами Ирана и Турции в Тегеране 19 июля 2022 года (Фото:Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Россия готова содействовать экспорту украинского зерна, но выдвигает встречное условие.

Об этом в Тегеране по результатам переговоров с лидерами Ирана и Турции заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает Le Monde.

«Мы будем способствовать экспорту украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с экспортом российского зерна, будут сняты», — сказал Путин.

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«Как известно, американцы сняли, по сути, ограничения на поставку российских удобрений на мировые рынки», — добавил он.

«Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных продовольственных рынках, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками российского зерна на экспорт», — заявил российский диктатор.

Отметим, что страны, которые ввели санкции против РФ из-за вторжения в Украину, неоднократно подчеркивали, что они не касаются продовольствия, поставляемого из РФ. В частности, об этом говорится в разъяснении минфина США.

Как сообщалось, представители ООН, Украины, России и Турции достигли предварительного соглашения по обеспечению экспорта более 20 млн тонн зерна и другой сельхозпродукции, которая в настоящее время заблокирована в украинских портах.

Новый раунд переговоров может пройти в ближайшие дни.

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги.

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