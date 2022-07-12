Образовалась пробка. Уже 16 судов прошли по устью Дуная для экспорта украинского зерна 12 июля, 22:17 Устье Быстрое открыли для экспорта агропродукции благодаря освобождению от оккупантов острова Змеиный (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Во вторник, 12 июля, 16 торговых судов прошли по устью Быстрое и ждут загрузки украинским зерном. Еще более 90 судов ждут своей очереди на рейде Сулинского канала, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

По данным Мининфраструктуры, всего на рейде румынского канала Сулина находятся 135 судов.



Инфографика: Ukrainian shipping magazine

«За последние четверо суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое [судоходного канала Дунай — Черное море]. Планируем сохранять такой темп. Возобновление судоходства по этому каналу — важный шаг, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только четыре судна при необходимости по меньшей мере восемь судов в сутки», — рассказали в ведомстве.



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Мининфраструктуры также ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии, чтобы увеличить количество прохождений через Сулинский канал.



"…Мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", — сказал заместитель министра Юрий Васьков.

Проход по устью Быстрое в украинские Дунайские порты стал возможен благодаря освобождению острова Змеиный от российских оккупантов. До этого грузовые суда были вынуждены использовать только канал Сулина на территории Румынии.

Из-за блокады страной-агрессором Россией морских портов продовольствие сейчас вывозят исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах, но они не могут полностью заменить морские порты. По данным Мининфраструктуры, в июне по существующим маршрутам экспортировали около 2,5 млн тонн продукции при необходимых 8 млн тонн.

13 июля в Стамбуле пройдет встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и РФ, во время которой обсудят возможности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров Змеиный. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

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