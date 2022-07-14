«Если русские придумают новый финт». Ставницер предложил, как Турция и ООН смогут надавить на РФ для разблокирования украинских портов 14 июля, 19:37 В Стамбуле представители Украины, Турции, ООН и РФ решают вопрос о разблокировке экспорта украинского зерна (Фото:Андрей Ставницер / Facebook)

Создание координационного центра в Стамбуле по вопросу разблокирования экспорта украинского зерна — «не совсем тот результат», но «уже шаг».

Об этом в Facebook заявил совладелец крупнейшего частного украинского порта TIS Андрей Ставницер.

«ООН, Турция, представители Украины и РФ несколько часов заседали в Турции, чтобы договориться о разблокировке Черного моря. Разговор об отмене санкций не идет, идет только о том, чтобы вместе с зерном не перевозили оружие. Через неделю новая встреча, ООН ожидает, что там будет подписан реальный договор», — написал он.

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По мнению Ставницера, участие ООН в этом процессе критично.

«Военного решения блокады пока что нет, сейчас время сложной дипломатии. Хочу верить, что в случае, если русские за эту неделю придумают какой-то новый финт — ООН и Турция повлияют на решение заблокировать экспорт их нефтепродуктов. Именно нефть — не газ — сейчас оплачивает войну против Украины (выделено нами, — НВ Бизнес)», — объяснил он.

Как сообщалось, в Стамбуле 13 июля состоялась четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой участвовали представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в частности, «общий контроль в пунктах отправления и прибытия».

Стороны обсуждали выход судов с зерном из портов в сопровождении украинских кораблей при условии, что Россия согласится на перемирие во время движения грузов, а Турция при поддержке ООН будет проверять корабли, чтобы «развеять опасения России по поводу контрабанды оружия».

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