Помощь с Балкан. Хорватия предложила использовать свои порты для экспорта зерна из Украины 25 мая, 10:43 Цей матеріал також доступний українською Хорватия может помочь Украине с экспортом зерна через порты на Адриатике (Фото:mana5280 / Unsplash)

Адриатические порты Хорватии могут предоставить альтернативный маршрут для транспортировки зерна из Украины, черноморские порты которой заблокировали российские агрессоры.

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Об этом заявила госсекретарь МИД Хорватии Андреа Метелко Згомбич, пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Згомбич принимала участие в заседании Совета ЕС, на котором обсуждались продовольственная безопасность и энергетика.

«В ходе обсуждения я обратила внимание на то, что хорватские порты на Адриатике доступны, и что они могут быть эффективным и коротким путем в Северную Африку», — сказала она.

Ранее Еврокомиссия представила план действий, предусматривающий создание «полос солидарности» по экспорту зерновых и другой сельскохозяйственной продукции сухопутным транспортом из Украины, порты которой заблокированы после российского вторжения.

До российского вторжения 90% экспорта зерновых и масличных культур проходили через украинские черноморские порты. Треть украинского экспорта поставлялось в Африку, которая теперь оказалась под угрозой голода.

До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады Россией может ежемесячно перевозить около 1 млн т зерновых.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Польша и страны Балтии могут предоставить свои порты для экспорта украинского зерна.

Также сообщалось, что Китай призвал создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна.

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