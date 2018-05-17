Экспорт Украины в Польшу почти догнал поставки в Россию

Экспорт украинских товаров в первом квартале 2018 вырос на 10,3%, достигнув $11,4 млрд. Одновременно импорт товаров в Украину вырос на 13,2%, составив $ 12,6 млрд.

Об этом сообщает Госстат.

В частности, экспорт в Польшу, вырос на 31,7%, почти "догнал" показатель экспорта в России. В Польшу было экспортировано товаров на сумму $ 816,2 млн.

При том, что РФ осталась крупнейшим рынком сбыта украинских товаров, экспорт в эту страну упал в сравнении с аналогичным периодом прошлого на 7,6%. В целом в Россия в первом квартале было экспортировано товаров на $853 млн.

В топ-5 крупнейших рынков сбыта украинских товаров также Италия ($709,3 млн, рост на 25%), Турция ($ 702,8 млн, рост на 12,4%), а также Германия (483,2 млн, рост на 34,2%).

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1,2 млрд. Это несколько больше, чем в первом квартале прошлого года - $ 794,1 млн.

При этом экспорт в страны ЕС вырос на 27,4% - до $ 5,07 млрд. Для сравнения - экспорт в страны СНГ вырос на 7,2% - до $ 1,6 млрд.

Напомним, что общий экспорт из Украины за 2017 год вырос на 16% – до $52,3 млрд.

Кроме того, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составило $2,63 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $540 млн.