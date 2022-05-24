Альтернативный маршрут. Президент Литвы предложил способ вывезти украинское зерно, пока РФ блокирует порты 24 мая, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Kenzo Tribouillard / Pool via Reuters)

Страны Балтии и Польша могли бы стать альтернативным транзитным путем для украинского зерна.

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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, прибывший на Всемирный экономический форум в Давос, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Я думаю, что мы должны найти альтернативные транзитные пути и страны Балтии, Литва и Польша могли бы стать альтернативным путем, чтобы украинское зерно перевозилось и находило свои цепочки поставок», — сказал Науседа.

По его словам, проблема «двоякая», потому что и Украина не может экспортировать излишки зерна, и, если зерно не будет поступать в Северную Африку, это может стать частью мирового продовольственного кризиса.

Говоря о повестке дня Давосского экономического форума, Науседа заявил, что его основной темой являются военные действия РФ в Украине, и опыт Литвы по отказу от импорта энергоносителей из России будет важен для других стран.

«Для нас очень важно послать сигнал о том, что примеру, который продемонстрировала Литва, действительно нужно следовать, и он может быть использован в других странах, я имею в виду наш отказ покупать российский природный газ, нефть, а теперь и электроэнергию. Да, нужны некоторые реорганизации, но решения Литвы в этих сферах сегодня уже реализуются в других странах, и я надеюсь, что нам есть, что полезного сказать нашим коллегам», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова отправить в Черное море военный флот для сопровождения судов с украинским зерном.

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