И речи быть не может. Украинское зерно не будут транспортировать через Беларусь — президент Литвы 7 июня, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda / Facebook)

Зерно из Украины не может транспортироваться в Балтийские порты через Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Delfi.

По его словам, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.

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«На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы», — сказал Науседа.

Он не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву — такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

«Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?» — сказал Науседа.

В настоящее время зерно и прочая продукция из Украины доставляется в Клайпеду через Польшу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова рассматривать вопрос экспорта своего зерна через Беларусь.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Украинские порты для вывоза зерна на данный момент заблокированы или оккупированы ВС и ВМФ России. Речь идет о более 20 млн т зерновых, основными потребителями которых являются страны Африки и Азии.

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