Экспорт сахара из Украины увеличился в пять раз

0 комментировать
Основные поставки сахара осуществлялись в Узбекистан
Фото: pixabay/designfoto

Основные поставки сахара осуществлялись в Узбекистан

За октябрь текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 58,3 тыс. тонн сахара, что в 5 раз больше, чем в сентябре.

Об этом сообщили в профильной ассоциации Укрцукор.

Так, основные поставки сахара осуществлялись в Узбекистан - 60% и Азербайджан - 22%.

Украина экспортировала в Таджикистан 5% объема, в Армению и Молдову - по 3%.

Суммарно за первые два месяца 2018/2019 маркетингового года было экспортировано 69,4 тыс. тонн сахара.

Отметим, что по оценкам ассоциации экспорт в текущем маркетинговом году составит около 500-600 тыс. тонн, а основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Состоянию на 14 ноября изготовлено 1,2 млн тонн сахара и переработано 9,2 млн тонн сахарной свеклы. 9 сахарных заводов уже завершили производство.

Напомним, что экспорт сахара из Украины по 2016/2017 МГ составил 769,3 тыс. тонн, что стало в 6,8 раза больше, чем годом ранее.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове