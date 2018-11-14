Экспорт сахара из Украины увеличился в пять раз

За октябрь текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 58,3 тыс. тонн сахара, что в 5 раз больше, чем в сентябре.
Об этом сообщили в профильной ассоциации Укрцукор.
Так, основные поставки сахара осуществлялись в Узбекистан - 60% и Азербайджан - 22%.
Украина экспортировала в Таджикистан 5% объема, в Армению и Молдову - по 3%.
Суммарно за первые два месяца 2018/2019 маркетингового года было экспортировано 69,4 тыс. тонн сахара.
Отметим, что по оценкам ассоциации экспорт в текущем маркетинговом году составит около 500-600 тыс. тонн, а основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.
Состоянию на 14 ноября изготовлено 1,2 млн тонн сахара и переработано 9,2 млн тонн сахарной свеклы. 9 сахарных заводов уже завершили производство.
Напомним, что экспорт сахара из Украины по 2016/2017 МГ составил 769,3 тыс. тонн, что стало в 6,8 раза больше, чем годом ранее.
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