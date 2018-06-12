Экспорт яиц позволил Украине с начала года заработать $34 млн

0 комментировать
Украинские аграрии экспортировали 36,7 тысячи тонн яиц
Фото: pixabay/PublicDomainPictures

Украинские аграрии экспортировали 36,7 тысячи тонн яиц

Украинские аграрии за январь-май 2018 года экспортировали 36,7 тыс. тонн яиц на сумму $34,1 млн.

Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Так, основными импортерами украинских яиц за указанный период были Объединенные Арабские Эмираты – на сумму $12,5млн, Ирак – $6,4 млн и Катар - на $3,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина опередила США и стала лидером по экспорту яиц в ЕС.

Кроме того, в мае 2018 года, наша страна получила шанс возобновить экспорт яиц в Израиль.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове