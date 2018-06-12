Экспорт яиц позволил Украине с начала года заработать $34 млн

Украинские аграрии за январь-май 2018 года экспортировали 36,7 тыс. тонн яиц на сумму $34,1 млн.

Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Так, основными импортерами украинских яиц за указанный период были Объединенные Арабские Эмираты – на сумму $12,5млн, Ирак – $6,4 млн и Катар - на $3,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина опередила США и стала лидером по экспорту яиц в ЕС.

Кроме того, в мае 2018 года, наша страна получила шанс возобновить экспорт яиц в Израиль.