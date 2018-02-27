Экспорт электроэнергии из Украины существенно сократился

Украина в прошлом месяце сократила экспорт электроэнергии на 67,6 млн кВт-ч, или на 12,1%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 491,8 млн кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина.

В частности, поставки электроэнергии с энергоострова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали на 30,4% – до 297,9 млн кВт-ч.

При этом, в Польшу возросли на 11,2% – до 145,9 млн кВт-ч.

Возобновились поставки электроэнергии в Молдову. Всего в эту страну было поставлено 48 млн кВт-ч.

В Беларусь и Россию, как и в прошлом году так и в этом украинская электроэнергия не экспортировалась.

Кроме того, Украина в январе текущего года импортировала 3,2 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 3,1 млн кВт-ч, Беларуси – 0,1 млн кВт-ч) против 4,7 млн кВт-ч в январе-2017.

Ранее сообщалось, что Украина в январе 2018 года экспортировала электроэнергию на $21,5 млн, в т.ч. в Венгрию – на $12,7 млн, Польшу – на $4,9 млн, Молдову – на $2,8 млн, другие страны – на $1 млн.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,7% в сравнении с 2016 годом.

Следует отметить, что украинские компании за 11 месяцев увеличили в денежном выражении экспорт электроэнергии на 61% в сравнении с аналогичным периодом 2016 року - до $221,9 млн.