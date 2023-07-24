Желающих так и не нашлось. Украина не возобновила экспорт электроэнергии в Словакию 24 июля, 08:40 Украина не возобновила экспорт электроэнергии в Словакию (Фото:Nikiko / Pixabay)

Экспорт электроэнергии в Словакию, который НЭК Укрэнерго возобновило с 23 июля, так и не состоялся.

Об этом свидетельствуют данные на сайте сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным ENTSO-E объем экспорта составил 0 МВт*ч, несмотря на бронирование по 10 МВт мощности межгосударственного сечения с украинской стороны и по 40 МВт со словацкой на шесть часов поставок с 9:00 до 14:00.

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Кроме того, по данным Укрэнерго, компания, проведя первый после длительного перерыва аукцион 21 июля по распределению мощности для экспорта с поставкой на 23 июля, не предлагала трейдерам сечение для экспорта ни на 24, ни на 25 июля.

Сообщается, что импорт электроэнергии из Словакии продолжался и после того, как Украина возобновила экспорт. В субботу, 22 июля, было импортировано 2 554 МВт*ч, что почти на 40% больше, чем в пятницу, 21 июля. В воскресенье, 23 июля, импорт сократился до 1 717 МВт*ч, что на 32,7% меньше, чем в субботу.

Экспорт электроэнергии из Украины был возобновлен в апреле после почти полугодового перерыва.

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября 2022 года, когда Россия за день до этого впервые нанесла масштабный ракетный обстрел по всей территории Украины, в том числе по энергетической инфраструктуре.