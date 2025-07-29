У агрессора проблемы. Россия полностью остановила экспорт бензина

Россия запретила производителям бензина экспортировать топливо до конца августа, чтобы удовлетворить растущий спрос после того, как атаки беспилотников и западные санкции временно сбили сезонное техническое обслуживание.

Об этом говорится в материале Bloomberg. «Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в заявлении правительства страны-агрессора.

Ожидается, что запрет окажет ограниченное влияние на мировые рынки нефтепродуктов. Согласно данным Bloomberg, экспорт российского бензина составляет около 100 000 баррелей в день. Это составляет менее 2% от мирового объема морских перевозок топлива.

«Российское правительство стремится обеспечить достаточные поставки топлива на внутренние рынки в связи с ростом спроса на отдых и сбором урожая фермерами. Некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны пострадали в начале этого года от атак украинских беспилотников, что привело к изменению графика их технического обслуживания», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года российские власти обсуждали возможность полного запрета на вывоз бензина из России на фоне резкого роста биржевых цен на топливо, который с начала года достиг 25%.