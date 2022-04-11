Если удастся разблокировать порты. Украина еще может остаться в топ-10 мировых экспортеров продовольствия 11 апреля, 12:06 Цей матеріал також доступний українською До полномасштабного российского вторжения Украина входила в десятку крупнейших мировых экспортеров продовольствия (Фото:Pezibear / Pixabay)

Украина сможет в этом году остаться в десятке крупнейших мировых экспортеров продовольствия — но при условия разблокировании морских портов.

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Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Укринформ.

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«Если в ближайшее время удастся разблокировать порты, то даже по итогам текущего года Украина сможет как минимум остаться в ТОП-10 экспортеров продовольствия. Если будет экспорт альтернативными путями: железнодорожными или авто, то, конечно, позиции будут слабее, поскольку физически вывезти объем продукции по другим путям просто не удастся», — заявил он.

Высоцкий отметил, что 90% аграрного экспорта Украина до 24 февраля осуществляла через морские порты в Одессе и Николаеве.

Ранее Высоцкий говорил о том, что Украина производит в пять раз больше аграрной продукции, чем потребляет.

«К примеру, пшеница. Украина в год потребляет 8 млн т. Сейчас у нас около 6 млн т. А летом уже будет урожай озимой. По кукурузе у нас есть двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн т, а имеем 15 млн т. Подсолнечного масла у нас еще на 5 лет. Сахар — полтора года запаса», — отмечал он.

Также в Минагрополитики сообщали, что, по пессимистическим прогнозам, в этом году в Украине засеют 70% посевных площадей.

С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля Украина недополучила свыше $1,5 млрд от экспорта сельхозпродукции. До этого страна ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозсырья через порты Одессы и Николаева. Из-за блокады этих портов российскими агрессорами Украина сейчас может ежемесячно перевозить не более 0,5 млн т зерновых, что привело к указанным потерям.

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