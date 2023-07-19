Бывший пилот Формулы-1 Латифи променял спорт на бизнес 19 июля, 17:31 За 15 лет, что спортсмен занимался гонками, он не выиграл ни одного титула (Фото:instagram.com/nicholaslatifi)

Бывший пилот Формулы-1 Николас Латифи решил прервать спортивную карьеру ради получения степени МВА в Лондонской бизнес-школе (LSE).

Как сообщил Латифи, он не завершает карьеру и в будущем может вернуться к гонкам.



«Это решение может показаться неожиданностью для многих людей. Переход в другую гоночную серию выглядел бы более очевидным шагом. Однако я всегда понимал, что после гонок будет другая жизнь, и сейчас может быть хорошее время, чтобы подготовиться к ней», — написал Латифи.

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Семье Латифи принадлежат один из крупнейших производителей продуктов в Канаде Sofina Foods Inc и канадский производитель сыра Saputo Inc.

За 15 лет, что спортсмен занимался гонками, он не выиграл ни одного титула.