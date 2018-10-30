Эксперт объяснила, почему международные компании уходят со страхового рынка Украины

Для улучшения ситуации на страховом рынке, нужно ввести регулятивный капитал и следить за отчетностью компаний

Главный исполнительный директор Украинской федерации страхования, руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова считает, что страховой рынок Украины ”в плачевном состоянии”, так как он низко маржинальный.

Об этом она сообщила в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

По словам Третьяковой, в Украине остаются только те компании, которые больше всего рискуют.

”Вкладывая в Украину, ты рискуешь. Может быть выиграешь, может и нет”, - считает она.

Третьякова подчеркивает, что государство должно контролировать, чтобы на страховом рынке Украины не было мошенников.

“Страховой сектор можно использовать в негативный способ, когда опытные акционеры и топ-менеджеры берут деньги от физлиц и имеют возможность перекладывать эти деньги в собственный карман. Это происходило в банковской системе, пока Нацбанк не взялся за жесткое регулирование сектора. И это происходит в страховом секторе, где порядок не наведен”, - объяснила она.

Кроме того, для улучшения ситуации нужно принять закон о страховании.

"Нужно ввести такое понятие как регулятивный капитал - оно отсутствует в страховом секторе. Формировать резервы, не просто декларировать, что они формируются, а следить за отчетностью. Эта отчетность настолько у нас, не побоюсь даже слова, убога, что сформировать мнение, в хорошем состоянии компания или нет, для регулятора вообще невозможно”, - объяснила Третьякова.

Украине нужны такие акционеры, которые в состоянии докапитализировать компанию в зависимости от того, какой объем рисков компания набрала, подчеркнула эксперт.

Напомним, что французская АХА Group продала канадской компании Fairfax Financial Holdings Limited 100% акций страховых компаний АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь.