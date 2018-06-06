Экс-заместитель министра финансов заявила о рисках Украины стать офшорной страной

По словам Макеевой, в Украине заморожена работа в направлении деофшоризацию

Украина может попасть в список оффшорных стран, и это означает, что все транзакции с ней будут под пристальным банковским контролем, и это отпугнет инвестиции.

Об этом заявила экс-заместитель министра финансов Елена Макеева в эфире Радио НВ.

"Сейчас полностью заморожена работа в направлении деофшоризации. Я говорю не о законе, а о том, что мы уже полгода ждем, чтобы министр мог подписать многостороннее соглашение, которое позволит выполнить нам два шага программе BEPS, которая ведет борьбу с размывания налоговой базы и выводом прибыли за границу ", - сказала она.

Также Макеева добавила, что в конце июня будет церемония, на которой еще больше стран выполнят эти условия, и Украина останется одной страной, которая не выполняет всех требований этой программы. Причиной таких действий является выгода оффшоров, считает экс-заместитель министра.

BEPS - план действий ОЭСР для противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Более 100 стран и юрисдикций сотрудничают для реализации мероприятий BEPS.

Напомним, что 5 декабря 2017 министры финансов стран ЕС утвердили черный список "налоговых гаваней", в который вошли 17 юрисдикций за пределами Евросоюза.