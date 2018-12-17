Дело на миллиард. Бывших владельцев банка Стандарт объявили в розыск Сегодня, 14:40 225 Цей матеріал також доступний українською Должностные лица банка раздали фиктивных кредитов на 903 млн гривен

Правоохранители объявили в розыск бывших владельцев банка Стандарт, которые вместе с другими должностными лицами финансового учреждения подозревают в присвоении более 90% его активов.

Как сообщает Громадське, речь идет об около 903 млн гривен.

По данным следствия, накануне вывода банка с рынка в 2013-2015 годах злоумышленники выдали на эту сумму кредиты компаниям и физическим лицам, связанным с его владельцами.

После объявления Стандарта неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов обнаружил, что оценочная стоимость всех его активов оказалась в 20 раз ниже, чем было указанно в отчетности.

Банк признали неплатежеспособным 20 февраля 2015 года.

На данное время бывшим должностным лицам и владельцам объявлено о подозрении.