Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Коррекция по всем фронтам
Любовь Цымбал
Новые вызовы для бизнеса в 2019 году
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя

Дело на миллиард. Бывших владельцев банка Стандарт объявили в розыск

Сегодня, 14:40
225
Цей матеріал також доступний українською

Должностные лица банка раздали фиктивных кредитов на 903 млн гривен

Правоохранители объявили в розыск бывших владельцев банка Стандарт, которые вместе с другими должностными лицами финансового учреждения подозревают в присвоении более 90% его активов.

Как сообщает Громадське, речь идет об около 903 млн гривен.

По данным следствия, накануне вывода банка с рынка в 2013-2015 годах злоумышленники выдали на эту сумму кредиты компаниям и физическим лицам, связанным с его владельцами.

После объявления Стандарта неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов обнаружил, что оценочная стоимость всех его активов оказалась в 20 раз ниже, чем было указанно в отчетности.

Банк признали неплатежеспособным 20 февраля 2015 года.

На данное время бывшим должностным лицам и владельцам объявлено о подозрении.

Теги:   Розыск Банки

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Коррекция по всем фронтам
479
Любовь Цымбал - фото
Любовь Цымбал
Новые вызовы для бизнеса в 2019 году
357
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
6759
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
6129
Ксения Савченко - фото
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
1656
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15780
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7106
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7036

Последние новости

Политика

Сегодня, 15:30

"Сам придумал и сам озвучил": Гройсман прокомментировал заявление Лаврова о провокациях на админгранице с Крымом
Компании/Рынки

Сегодня, 15:28

Компания Воля заявила о повышении цен
Компании/Рынки

Сегодня, 15:27

ЕС "открыл небо" для полетов из аэропорта Ужгород

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться