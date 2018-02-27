Экс-руководителя Артемсоли заподозрили в крупных хищениях

Денежные средства банком так и не возвращенные предприятию

Следственный отдел прокуратуры Донецкой области сообщил о подозрении бывшему исполнительному директору госпредприятия Артемсоль, действия которого нанесли госпредприятию крупный ущерб.

Об этом написала на своей Facebook-странице пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, бывшему должностному лицу сообщено о преступлении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, она отметила, что досудебное расследование установило, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям без соответствующего согласования с должностными лицами других структурных подразделений предприятия, используя служебное положение, перечислил на депозитный счет банка Финансы и Кредит деньги Артемсоли в сумме $1,2 млн по договору банковского вклада. Указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия.

Денежные средства банком так и не возвращенные в связи с тем, что финансовое учреждение находится в стадии ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Сарган также напомнила, что в марте 2015 года экс-исполнительный директор Артемсоли заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет компании более 4,7 млн грн.

Следствием установлено, что ферроцианид калия закуплен у компании по значительно завышенной цене, чем нанесло материальный ущерб государственному предприятию на общую сумму более 1,7 млн грн.

Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании бывшему должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 млн грн.

Напомним, журналисты Схем выяснили, что частные фирмы зарабатывают на продаже соли, покупая ее по дешевке у государственного монополиста Артемсоль, а затем продавая ее на тендерах государству по два-три раза более высоким ценам.

Ситуацией на Артемсоли заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро, которое возбудило уголовное дело и проверяет работу госпредприятия.

В феврале 2016 года НАБУ провели обыск на государственное предприятие Артемсоль в городе Соледар Донецкой области.

В ноябре 2017 года счета государственного соледобывающего предприятия Артемсоль арестованы.

Артемсоль - предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж (данные за 2016 год).