Знакомые лица. Компания Вадима Новинского заинтересовалась добычей меди в Украине, у нее будут партнеры 26 сентября, 19:20 Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Вадим Новинский выкупил долю в компании, имеющей спецразрешение на разработку медных руд на Волыни. Среди ее партнеров — компания, которая помогала выкупать заводы и шахты для Группы Метинвест.

22 сентября 2022 года компания Вадима Новинского Смарт Холдинг Н.В. (Нидерланды) получила контроль над 24,99% капитала ООО Интер Актив (Киев). Эта компания в мае 2022 г. купила спецразрешение на рудоносное поле Залесы-Шменьки (Волынская обл., геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой медных руд), сообщает NADRA.info.

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«ООО Интер Актив осуществило допэмиссию для увеличения уставного фонда и Смарт-Холдинг уплатил соответствующую долю в уставный капитал (капитал был удвоен с 84,5 тыс. грн до 169 тыс. грн — прим. NADRA.info)», — пояснила Наталья Винницкая, руководитель инвестиционного фонда IF Smart.

Еще 24,99% получила Misandyco Holdings Ltd (Кипр), 0,02% - ООО Малахит добыча (Кипр).



Вторую половину уставного капитала владельца оставил за собой бизнесмен Игорь Воронов.

В Смарт-Холдинге говорят, что пока изучают инвестиционный потенциал медных месторождений в Украине. Владельцы разрешения имеют право только на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения. «Объем нужных инвестиций от $10 млн», — прогнозирует руководитель IF Smart.

В компании Вадима Новинского отрицают, что Misandyco Holdings Ltd связана с ними. Хотя известно, что именно эта кипрская компания участвовала в выкупе активов Днепровского коксохимического завода и ШУ Покровское у предыдущих акционеров. Эти предприятия впоследствии стали частью Группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

В Группе Метинвест в 2019 году заявляли, что Misandyco Holdings Ltd не является доверенной компанией Группы, а называли ее одним из бизнес-партнеров, имеющих собственные «интересы и цели».

В октябре 2018 года был сформирован новый наблюдательный совет ШУ Покровское. В ее состав вошел представитель Misandyco Holdings Ltd Андрей Натрус. Одновременно он занимал должность директора по корпоративным правам и управлению Смарт-Холдинга. В Смарт-Холдинге тогда не комментировали это совпадение.

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