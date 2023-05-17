Министр времен Порошенко. ГБР изменило подозрение Насалику из-за договоров с компаниями Фирташа 17 мая, 16:14 Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины в 2016—2019 годах (Фото:European Business Association)

Экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику сообщили о новом подозрении.

«При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему руководителю нефтегазового департамента Минэнергоугля и изменении ранее уведомленного подозрения экс-министру энергетики и угольной промышленности», — сообщает Telegram-канал Офиса генпрокурора.

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Им инкриминировано злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, речь идет об экс-министре Игоре Насалике, который занимал эту должность в 2016—2019 годах.

«По данным следствия, чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих. Из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 подписаны с протоколами расхождений, содержание которых не соответствует целям договорных отношений. По поручению подозреваемых заключены убыточные для государства соглашения по структурами известного бизнесмена. Предпринимателям за эксплуатацию государственного имущества искусственно списывали средства», — говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, с мая 2017 по декабрь 2020-го из-за действий подозреваемых чиновников бюджет недополучил 1,55 млрд грн поступлений.

Ранее СМИ сообщали, что Насалик получил подозрение от ГБР в феврале 2023 года. Его подозревали в подписании убыточных для государства договоров по растаможиванию газа в пользу бизнесмена Дмитрия Фирташа на 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, 15 мая Фирташ и топ-менеджеры его компаний получили подозрение по обвинению в присвоении государственного газа на миллиарды гривен.

В Group DF, группе компаний объединяющей активы Фирташа,опровергли все обвинения, выдвинутые против главного акционера.