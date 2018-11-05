Экс-министр АПК рассказал о негативных последствиях отмены земельного моратория

По словам Мельника, отмена запрета на продажу земли изменит правила на рынке

Бывший министр агрополитики, первый заместитель председателя правления, операционный директор Мироновского хлебопродукта Юрий Мельник предупредил о возможном спаде развития агросектора после отмены в Украине моратория на продажу сельхозземель.

Об этом он заявил в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"Если будет внедрен рынок земли, мы должны быть готовы к тому, что обязательно будет возможен спад. Так будут формироваться новые отношения, и они могут привести к тому, что год, два или три может быть определенный спад. А потом эффект открытого рынка будет добавлять эффективность ведения бизнеса", - пояснил Мельник.

Он также отметил, что сейчас рынок аренды работает, арендодатели получают растущую плату, бизнес становится честнее в отношениях с собственниками земли, модель становится более эффективной.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.

Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.

В июне два десятка организаций объединились в Коалицию за отмену моратория, подписав соответствующий меморандум.

В сентябре депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд с новым представлением относительно отмены моратория на продажу сельхозземли.

В ноябре правительство поручило Минагрополитики до конца года представить законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для отмены моратория на продажу земли, на рассмотрение Кабинета министров.