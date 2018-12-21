Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения и арестовали повторно Сегодня, 10:14 55 Цей матеріал також доступний українською Карлос Гон надеялся выйти на свободу под залог

21 декабря в Японии повторно арестовали бывшего председателя совета директоров Nissan Motor Co. Карлоса Гона, сообщает CNN. Японские прокуроры предъявили ему новые обвинения в злоупотреблении доверием.

Этот шаг со стороны обвинения резко ухудшил шансы Гона выйти на свободу под залог. Такая надежда у высокопоставленного топ-менеджера появилась после того, как 20 декабря суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока его содержания под стражей по предыдущим обвинениям - в сокрытии сведений о доходах.

Однако теперь прокуроры получили право вновь арестовать Гона как минимум на два дня, а затем, с разрешения суда, еще на 10-20 дней.

Как уточняет Financial Times, новые обвинения касаются контракта, подписанного главой совета директоров Nissan в октябре 2008 года. С его помощью Гон перевел торговые убытки на сумму в 1,85 млрд иен ($16,6 млн) з своей собственной компании по управлению активами на баланс Nissan.

Гон уже находится под стражей более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях потряс международную автомобильную индустрию.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.

1 апреля 2017 года Гон ушел с поста президента и главного исполнительного директора Nissan и с тех пор являлся председателем Nissan, Renault и Mitsubishi Motors.

64-летний бразилец Гон является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения, в 1990-х годах он спас Nissan от финансового коллапса и был одним из инициаторов альянса Renault, Nissan и Mitsubishi.