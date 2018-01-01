Экс-глава Nissan и Renault останется под арестом без возможности освобождения под залог Сегодня, 19:47 23 Цей матеріал також доступний українською Карлос Гон

Экс-глава Nissan и Renault Карлос Гон останется под арестом без возможности освобождения под залог минимум до 20 декабря.

Суд Токио принял решение отклонить обращение, в котором Гон просил изменить ему меру пресечения, сообщает Financial Times.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Глава Nissan и Renault Карлос Гон был арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.

1 апреля 2017 года Гон ушел с поста президента и главного исполнительного директора Nissan и с тех пор является председателем Nissan, Renault и Mitsubishi Motors.

64-летний бразилец Гон является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения, в 1990-х годах он спас Nissan от финансового коллапса и был одним из инициаторов альянса Renault, Nissan и Mitsubishi.