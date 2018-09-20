Экс-глава НБУ Гонтарева рассказала о своих новых стартапах

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Следующий проект Гонтаревой будет в образовании
Фото: пресс-служба НБУ

Следующий проект Гонтаревой будет в образовании

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая после ухода с должности занималась созданием и запуском медицинского стартапа Medikit, свой следующий проект планирует реализовать в сфере образования.

Об она рассказала на прошедшем в Киеве 15-ом форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука, в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Там пока еще верхнеуровневая концепция. Пока мы только говорим с будущими партнерами, как мы это сделаем, тогда как в медицинском проекте уже все готово", – отметила Гонтарева.

Она подтвердила, что в ноябре планируется публичная презентация Medikit.

Экс-глава Нацбанка также уточнила, что только с недавнего времени официально является главой наблюдательного совета в этом предприятии, однако участвовала в нем с самого начала.

"Мы с сыном это задумали, а я это делала", – отметила Гонтарева, пояснив промедление затянувшимся на 11 месяцев увольнением из Нацбанка.

Компания Медикит, основателями которой являются сын Гонтаревой – Антон Гонтарев, а также Светлана Кириченко, намерена в ноябре 2018 года запустить медицинскую коммуникационную платформу для взаимодействия пациентов, врачей и других участников медицинского рынка.

Среди услуг, которые планируется предоставлять пациентам – онлайн-консультации с врачами, вызов их на дом, запись на прием, а также сохранение всех медицинских данных в едином месте.

Валерия Гонтарева была главой Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.

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