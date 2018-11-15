Экс-директор клуба Порошенко стал владельцем крупного получателя лицензий на добычу газа в Украине - СМИ

Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине компании Аркона Газ-Энергия стал Олег Ольховой.

Об этом говорится в Едином госреестре юрлиц, пишут Наші гроші.

Отмечается, что Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие офшору Ashburi Universal (Белиз).

Олег Ольховой зарегистрирован владельцем ряда юрлиц, в основном специализирующихся на розничной торговле (Ритейлерс групп в Харькове, Ритейл инкорп в Черновцах, Ришон ДФ в Виннице и Новый стиль для жизни в Киеве).

Вместе с тем Ольховой ранее был директором Спортивно-оздоровительного комплексоv Монитор, официальным бенефициарами которого является президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Эта компания прописана по адресу ул. Электриков, 29а, где размещены известный спортивно-развлекательный клуб 5 элемент.

В СМИ Ольховой упоминался как директор 5 элемента в 2004 году, когда этот спортклуб только начинал работу.

В 2005 году председателем наблюдательного совета 5 элемента был Игорь Кононенко, который рассказывал о $20 млн инвестиций в спортклуб, а Ольховой на тот момент, по данным Youcontrol, хоть и сложил полномочия директора Монитора, но упоминался в СМИ в качестве руководителя проекта 5 элемент.

Кроме Ольхового долей в 5% в уставном капитале Аркона газ-Энергия владеет Алексей Гребенченко, который, по данным программы Схемы, в начале 2000-х годов работал в Укропткульттовары, конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

Напомним, в марте 2018 НАБУ сообщило об открытии уголовного производства о возможном нарушении законодательства чиновниками Держгеонадр при выдаче спецразрешения Аркона Газ-Энергия на пользование Свистункивско-Червонолуцким месторождением.

После этого стало известно, что Генпрокуратура попыталась изъять у Арконы оригиналы документов по делу, которое заинтересовало НАБУ. Это дело ГПУ ведет Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк. В СМИ этот департамент называли подконтрольным Игорю Кононенко.

Аркона Газ-Энергия – это единственная компания которая за последние 2,5 года получила согласие Полтавского облсовета на разработку новых газовых месторождений. По информации СМИ, эта компания контролируется юристами из команды президента Петра Порошенко.