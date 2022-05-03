В своем репертуаре. Сийярто убеждает, что российская нефть нужна Венгрии для… отказа от российской нефти 3 мая, 10:44 Цей матеріал також доступний українською Сийярто имеет награду от Путина за «значительный вклад в развитие российско-венгерских отношений» (Фото:UN Geneva / Flickr)

Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти.

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Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, находящийся с рабочим визитом в Казахстане.

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«Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение», — сказал Сийярто.

Он добавил, что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод Дружба.

«В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», — сказал министр.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия поддерживает инициативу Европейского союза о диверсификации энергоносителей, но санкции в отношении российской нефти могут помешать Венгрии приступить к реализации данного проекта.

«Мы работаем над этим проектом, поэтому мы увеличили количество нефти, поставляемой из Казахстана, до 16%. Нефть, которую мы покупаем в Казахстане, поставляется только через Россию. Если будут санкции, которые будут препятствовать поставкам нефти со стороны России, мы не сможем приступить к диверсификации источников энергоносителей и других источников», — заключил он.

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