Об этом во время мероприятия Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність сообщил Петр Кульпа, экс-заместитель министра экономики Польши и бывший секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО.

«Польский успех вмонтирован в другое историческое время. Потому что в 90-м году мы были примерно в той же ситуации, в такой же ситуации, мы победили, либеральная экономика победила, это была экономика, в которой безопасность обеспечивали Соединенные Штаты, а условия игры определял Европейский Союз. Это был мир, в котором было известно, куда мы хотим двигаться… Сейчас на этот же вопрос уже будет другой ответ, потому что поскольку тогда запад был таким сердцем, целью, сегодня мы не обязательно должны хотеть повторять все ошибки, или даже эти хорошие стороны. Мир, в котором мы жили, крутился вокруг понятия роста экономики, и оказалось, что именно рост экономики не является самоцелью», — подчеркнул Кульпа.

«Я верю в то, и это очень важно, что источником богатства не является труд. Страны, в которых все работают, начиная с детей, заканчивая стариками — это бедные страны. Так же источником богатства не является капитал. Капитал, он кружит вокруг планеты, и он приходит туда, где он может размножаться. Источником богатства не являются также природные ресурсы. Посмотрите, в Конго или в России их много, но в Японии их нет совсем, а Японии это богатая страна», — отметил экс-заместитель министра экономики Польши.

Он также подчеркнул: «Источником богатства не являются технологии и ноу-хау. Это производная от капитала. Кто-то может обеспечить как технологии, так и экспертов. Единственным источником богатства является организация. Тот, кто лучше организован, он может перебросить собственный кризис на того, кто менее организован, и тот, кто выше организован, способен забрать у того, кто хуже организован, ресурсы, которые тот имеет. То есть, на самом деле, мы всегда стоим перед вопросом о формах организации. Украина, парадоксально, оказалась в худшей ситуации… Это такое проклятие природных ресурсов».

«Когда мы говорим о процессе приватизации, который происходил в Украине, это был самый преступный, пожалуй, в истории процесс. Во время своей приватизации этих доходов было 10 миллиардов долларов, и представьте себе, 10 миллиардов долларов — это то, что бюджет Украины получил от приватизации… Мы видим, что это был большой грабеж, то есть группа преступников ограбила общество, и свела гражданина к роли раба, который имел только один выбор или согласиться со снижением стандартов жизни, или выезжать из страны. И, на самом деле, это проклятие ресурсов, это то, что грозит в будущем Украине», — подчеркнул Кульпа.

Он также отметил: «Война показала, что Украина имеет ресурсы, чтобы создать экономику, которая будет поддерживать ее ведущую роль в вопросе безопасности. Основное измерение сейчас — это безопасность. Миллионная армия и высокие технологии, милитарные технологии. То есть пришли тысячи фирм, которые являются ключевыми… мы говорим о тысячах фирм, которые создают новую экономику, которой в Польше нет. Потому что Украина является началом и концом. Она не участвует в цепи производства, она является началом и концом. Это огромная разница».