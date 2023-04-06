Вымирающий вид. За 15 лет в Евросоюзе исчезло каждое третье фермерское хозяйство 6 апреля, 09:42 В Евросоюзе стремительно сокращается количество фермерских хозяйств (Фото:Stephane Mahe / Reuters)

В период с 2005-го по 2020 год количество фермерских хозяйств в Евросоюзе снизилось на 37% - с 14,4 млн до 9,1 млн ферм.

В том числе количество животноводческих хозяйств снизилось примерно на 1,6 млн, растениеводческих — на 0,9 млн, многопрофильных ферм — на 2,6 млн, сообщает Eurostat.

Около 58% всех фермерских хозяйств ЕС в 2020 году относились к растениеводческим, в том числе около 2% специализировались на садоводстве.

Видео дня

Наибольшая доля таких ферм — в странах Восточной Европы, включая Болгарию, Венгрию и Румынию, а также в странах Средиземноморья, таких как Греция, Мальта и Хорватия, что обусловлено благоприятными условиями для выращивания некоторых видов злаков, фруктов и оливок.

Чуть более 22% от всего числа ферм в ЕС являлись животноводческими, причем 5% имели специализацию на молочном животноводстве.

Эти хозяйства больше распространены в таких странах северо-западной Европы, как Люксембург, Ирландия и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит деньги странам, где фермеры пострадали из-за избытка украинского продовольствия.

Также сообщалось, что пять стран ЕС просят Еврокомиссию выкупить или вывезти излишки украинского зерна.