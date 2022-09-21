Общий путь к победе. История успешного сотрудничества украинского бизнеса во время войны 21 сентября, 13:29 Партнерский проект METRO

Полномасштабная война, которую 24 февраля Россия развязала против Украины, казалось бы, должна была поставить развитие бизнеса на паузу, однако произошло наоборот — разбудила новые скрытые силы в каждом человеке, объединила нацию, побудила к яростному сопротивлению и креативу.

В рамках спецпроекта METRO Украина ко Дню предпринимателя рассказываем об опыте успешного сотрудничества двух бизнесов — компании METRO и ресторана Fish Market в условиях войны, как пример креативного подхода к обстоятельствам, которые удалось преодолеть, укрепив и закалив себя и страну. Директор ТЦ METRО на Позняках Сергей Брушковский и владелец Fish Market Кирилл Загоренко поделились своими историями пути к победе, а также рассказали, чем больше всего гордятся за эти полгода. Своим трудом они доказывают, что в экстремальных ситуациях украинские люди могут сделать больше, чем представляют.

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Кирилл Загоренко, основатель ресторана Fish Market (Борисполь): «Когда я закрывал ресторан 23 февраля, у меня создавалось ощущение, будто я прощаюсь с заведением»

Кирилл Загоренко владелец Fish Market

До начала полномасштабной войны Fish Market был уютным seafood restaurant, открывшимся в самом центре Борисполя в марте 2020 года, и который горожане успели полюбить. Его основатель и владелец Кирилл Загоренко круто сменил профессию с мечты летать на новую мечту — ресторанный бизнес.

Концепция нашего заведения — промышленный ресторанчик со свежими морепродуктами и дизайнерским интерьером. У нас можно выбрать рыбу и морепродукты и приготовить их в хоспере на углях на вынос, а можно отдохнуть в зале. У нас подают лосось, дорадо, сибас, скумбрию и морепродукты: креветки, кальмары, осьминогов. Нас стоит посетить также ради вкусных блюд японской кухни, финского супа и настоящего том-ям, потому что в нашем меню есть и азиатская кухня.

Мы находимся во дворике в центре Борисполя. До войны мы мечтали, что в нашем уютном, ламповом заведении будут собираться люди на квартирники, но сейчас не время для этого.

Каким было для вас 24 февраля?

Неожиданным. Мы очнулись от взрывов. Я не верю в приметы, но когда я закрывал ресторан 23 февраля, у меня было впечатление, будто прощаюсь с заведением. Раньше я работал спасателем в Африке, поэтому звуки взрывов мне знакомы. Я сразу понял, что началась война. Вместе с семьей мы уехали за 40 км от Борисполя в Переяслав. Там я решил, что нужно что-то делать, потому что у нас пропадет рыба, которую мы закупили буквально за день до вторжения. Мы начали готовить консервы для ВСУ, потому что они могут храниться даже без холодильника.

Бросили клич среди жителей Переяслава, и нам помогли с автоклавами — посудой для изготовления консервов и тушенки. ТЦ METRO Позняки помогли продуктами, необходимыми для изготовления консервов: крупами, овощами, маслом и т. п. За два с половиной месяца ежедневного труда нам удалось произвести 9 тысяч рационов для военных.

Сейчас мы продолжаем сотрудничать на волонтерском поприще — каждую неделю создаем продуктовые наборы для нуждающихся в помощи пенсионеров Борисполя. Мы очень благодарны, что компания METRO Украина продолжает поддерживать наши идеи.

Фото: METRO, Fish Market

Когда удалось возобновить работу?

Мы снова открылись 11 мая. И были очень приятно удивлены радостью людей. Видеть их эмоции было круто, круче любых денег.

Фото: METRO

Сергей Брушковский, директор ТЦ METRO Позняки: «Это наша страна, это наш родной город, это наши люди, мы одно государство и одна семья»

Сергей Брушковский директор ТЦ METRO Позняки

Сергей Брушковский работает в METRO Украина 18 лет. Его карьера в компании началась в 2004 году со второго магазина METRO в Украине в городе Харькове. Работа в компании позволила ему хорошо познакомиться с Украиной — он работал в Луцке, Тернополе, Донецке, Кропивницком, Кременчуге и Чернигове. Большой ТЦ METRO Позняки в Киеве, которым Сергей Брушковский сейчас руководит, стал магазином его мечты.

«У меня была возможность видеть нашу страну из разных ее частей, видеть, как она развивается, и могу сказать, что это действительно крутой опыт», — отметил Сергей Брушковский.

Каким для вас было 24 февраля?

Жена разбудила меня со словами «война» и «мой родной Харьков бомбят». Я видел в окно, как улица наполняется автомобилями людей, покидающих Киев. Но у меня не было паники. Я знал, что никуда не уеду из Киева. Когда я приехал в магазин, увидел, что большинство персонала не вышли на работу, но на месте были те люди, которые также разделяли мое мнение, что мы должны остаться здесь и работать.

Мы изменили график работы торгового центра: работали только во время, разрешенное руководством города. У нас был достаточный товарный запас. В течение марта и апреля отдел закупок провел колоссальную работу, чтобы клиенты не видели пустых полок, а в здании работали банкоматы и автоматы пополнения карт. Я чувствовал, что наша команда делает что-то действительно полезное, когда люди приходили к нам и находили под одной крышей все, что нужно.

Фото: METRO

Я очень благодарен команде, которая была рядом, поддерживала меня и которую я поддерживал. Мы стояли бок о бок. Ни один из нас не был в такой ситуации, но в то же время мы понимали — это наша страна, наш родной город, наши люди, мы одно государство и одна семья.

Чем больше всего гордитесь за эти полгода войны?

Я горжусь тем, что наша любовь к Украине стала настолько крепкой, что вопрос победы — это только вопрос времени. Горжусь нашей крутой командой и тем, что рядом со мной в первые два месяца была моя семья. Мы работали вместе в магазине, а мой младший сын помогал собирать товар для волонтеров и воинских частей. Он растет в прекрасной стране, он любит ее, и мы строим будущее наших детей.

Как ваша компания помогает ВСУ, волонтерам, обычным людям?

Это тоже новый опыт. За эти полгода войны мы, как компания, поддержали 84 воинские части, 62 подразделения территориальной обороны, 77 благотворительных организаций, 68 заведений, которые готовят или готовили для воинов, больниц, приютов для животных. Эта поддержка украинского народа не ослабевает и сейчас. Благодаря каждому сотруднику, работающему в компании. Мы понимаем, что, поддерживая эти волонтерские организации, мы поддерживаем движение свободы, которое строит нашу будущую страну.

Один из примеров волонтерского сотрудничества — это тушенка єКаша, которую изготавливал для украинских военных ресторан из города Борисполь Fish Market, давний клиент ТЦ METRO Позняки. После начала полномасштабного вторжения у владельца Кирилла Загоренко остался большой объем рыбы, а из-за военных действий ресторан не мог работать. У него возникла идея превратить всю рыбу в консервы, которые они назвали єКаша. Одну из первых партий єКаши отгрузили из рампы ТЦ METRO Позняки бойцам полка «Азов».

Фото: METRO, Fish Market

Чем вы больше всего гордитесь за эти полгода?

Украинцами! До войны у меня не было такой веры в наших людей, в наш народ. Я увидел колоссальное единение перед общей бедой!

Фото: METRO

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